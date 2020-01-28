يسرا تتخلى عن صمتها وتوضح سر عدم حضورها جنازة ماجدة الصباحي 

القاهرة(صدى):

تخلت الفنانة المصرية يسرا عن صمتها لتوضح سبب عدم حضورها جنازة الفنانة ماجدة الصباحي، قائلة: ”الأمر لم يكن جحودا نحن نقدرهم جدا ومن غيرهم ما كنا موجدين النهارده”.

وأضافت يسرا:” الأمر غير مقصود لأن هناك ظروفا عند البشر.. ولم أحضر الجنازة بسبب وجود 3 جنازات في نفس اليوم”.

ولفتت يسرا:”أنا وزملائي في الوسط نقدر هذا الجيل للغاية، فهم السبب الرئيسي في وجودنا على الساحة الفنية”.

وجاءت تصريحات يسرا على هامش حضورها إحدى الندوات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.