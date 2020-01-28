أطعمة تخلصك من دهون البطن في أسرع وقت

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التغذية الإسبان طريقة للتخلص من دهون البطن والحصول على كتلة عضلية في نفس الوقت، لذا يجب اتباع التمارين الرياضية والنظام الغذائي الجيد.

تناول بيضة يوميا : قال الخبيرغوميز فيرا في حديث لمجلة La Vanguardia، أن البروتينات أساس النظام الغذائي في حالة التمارين الرياضية، وخاصة البيض لأنه يحتوي على مادة الليوسين (حمض أميني) الذي يساعد على تنمية الكتلة العضلية، مضيفًا أنه كان يعتقد سابقا أن تناول البيض له علاقة بتطور أمرض القلب الخطيرة، لكن تبين أن تناول بيضة واحدة يوميا لا يشكل أي خطورة على الصحة..

الدجاج: وأضاف الخبير، أن المادة الغذائية الثانية الغنية بمادة الليوسين، هي لحم الدجاج، حيث يحتوي 50 جراما منه على 2-3 جرام من الليوسين، لذلك يعتبره العلماء أفضل بديل للحوم الحمراء.

جبن التوفو للنباتيين: أما عن الأشخاص النباتيون، فينصح الخبراء باستبدال اللحوم والدجاج بتناول التوفو، باعتباره جبن نباتي صحي مصنوع من حليب الصويا.

الموز : وينصح خبراء التغذية الإسبان بتناول الموز قبل البدء بالتمارين الرياضية، ولبن الزبادي من دون سكر بعد الانتهاء منه، وكذلك بأكل سمك التونة والبقوليات والأفوكادو.