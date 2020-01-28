رئيس التعليم بالحرس الوطني يلتقي رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي

نايف السالم(صدى):

ترأس اللواء ركن نايف بن ماجد رئيس هيئة التعليم والتدريب، وفد وزارة الحرس الوطني الذي يزور دولة الكويت الشقيقة لتعزيز مجالات التعاون المشترك في الجانب العسكري.

وبُحث خلال اللقاء أوجه التعاون العسكري المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، وذلك ضمن إطار زيارة سموه لدولة الكويت الشقيقة.

كما التقى سموه بنائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح في قيادة القوات البرية، وبحث خلاله العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الحالية.

كما التقى سمو رئيس هيئة التعليم والتدريب خلال زيارته بوكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، ونوقش خلاله فتح قنوات التعاون العسكري وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة.