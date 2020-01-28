مجلس الوزراء: لايجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في مناسبات وطنية

علي القحطاني(صدى):

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بأنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية .

وقال المجلس في قراره إنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ويحمل عدد من الدبلوماسين والمشاهير والمسؤولين أوسمة أجنبية في المناسبات الوطنية.