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مجلس الوزراء: لايجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في مناسبات وطنية

مجلس الوزراء: لايجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في مناسبات وطنية
علي القحطاني(صدى):

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بأنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية .

وقال المجلس في قراره إنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ويحمل عدد من الدبلوماسين والمشاهير والمسؤولين أوسمة أجنبية في المناسبات الوطنية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2621 ] نشر منذ 1 ساعة

حمل الاوسمه و النياشين لدول اجنبية لأنهم يعرفون الرجال و يقدرون الأعمال للناس حتي أن كانو لا يحملون جنسيتها .

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