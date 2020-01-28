مجلس الوزراء: لايجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في مناسبات وطنية
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بأنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية .
وقال المجلس في قراره إنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ويحمل عدد من الدبلوماسين والمشاهير والمسؤولين أوسمة أجنبية في المناسبات الوطنية.
زاير[ عدد التعليقات: 2621 ] نشر منذ 1 ساعة
حمل الاوسمه و النياشين لدول اجنبية لأنهم يعرفون الرجال و يقدرون الأعمال للناس حتي أن كانو لا يحملون جنسيتها .