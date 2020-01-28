صور نادرة للمساجد النجدية القديمة وطريقة بناؤها

علي القحطاني(صدى):

أظهرت صور متداولة نماذج من العمارة النجدية للمساجد، فبعضها تم ترميمه لاحقاً والحفاظ عليه. والأكثر تم إزالتها وبناؤها بناءً حديثاً.

ووفقا للصور النادرة للمساجد في نجد فإنها بنيت من الطين والحجر، بينما السقف كان من جذوع النخل والأثل والحجارة المنبسطة.

وبحسب الصور فإن المساجد كانت توضع فيها مآذنة كبيره تشق عنان السماء يراها الجميع من جميع الأماكن وتدل الناس على موقع المسجد.

وكانت معظم المساجد على شكل مستطيل أو مربع مزود بسرحه على حسب كبر المسجد وعدد المصلين.