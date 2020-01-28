صور نادرة للمساجد النجدية القديمة وطريقة بناؤها
أظهرت صور متداولة نماذج من العمارة النجدية للمساجد، فبعضها تم ترميمه لاحقاً والحفاظ عليه. والأكثر تم إزالتها وبناؤها بناءً حديثاً.
ووفقا للصور النادرة للمساجد في نجد فإنها بنيت من الطين والحجر، بينما السقف كان من جذوع النخل والأثل والحجارة المنبسطة.
وبحسب الصور فإن المساجد كانت توضع فيها مآذنة كبيره تشق عنان السماء يراها الجميع من جميع الأماكن وتدل الناس على موقع المسجد.
وكانت معظم المساجد على شكل مستطيل أو مربع مزود بسرحه على حسب كبر المسجد وعدد المصلين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92036 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمهم الله الزم ماعليهم بناء المساجد وعمارتها باالقرآن والصلوات والطاعات ..
زاير[ عدد التعليقات: 2621 ] نشر منذ 1 ساعة
للأسف أهل نجد و القصيم كانو تحت حكم دولة كافر لعدة قرون هي حكم دولة القرامطة لذلك هم حديث عهد بالدين الإسلامي و التاريخ الإسلامي حتي هزمهم حاكم البحرين .