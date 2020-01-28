ضرب زوجته دون سبب ويعلق «الرجال قوّامون وهي ناقصة عقل»

القاهرة(صدى):

اعترف رجل مصري على الهواء مباشرة، بأنه ضرب زوجته بسبب «كلامها الكثير»، مؤكدًا أن ضغوط الحياة لا تجعله يتحمل ذلك.

وأوضح الرجل خلال اتصاله في برنامج تليفزيوني، أنه يعمل ساعات طويلة ويعود إلى المنزل فيجد زوجته تطالبه بكلمة طيبة وأن يتحدث معها، وفي إحدى المرات اضطر لضربها بعدما استفزته فذهبت عند والدها.

وأشار إلى أنه ذهب مرتين لكي يُعيدها إلى المنزل وهي لم تقابله أو تستجيب له على الرغم أنه «مش غلطان»، لكن ذهب لأنه يعرف أن النساء «ناقصات عقل ودين».

وناقشته مذيعة البرنامج وضيفها الكاتب عمرو منتصر، حول كونه أخطأ عندما ضربها حتى وإن استفزته بالكلام، لكنه رد بأن «الرجال قوّمون على النساء» وأصرّ على أنه لم يُخطئ في شيء.

وأضاف الرجل أنها يجب أن تتحمله وأنه ليس أول رجل يضرب زوجته، وأن المشكلة لديها هي رغم اعترافه بكونها سيدة محترمة وتقوم بكافة واجباتها تجاهه وتجاه الأولاد وتجاه أهله.

وعندما سألته الإعلامية ما إذا كان يرضى على ابنته أن يضربها زوجها في المستقبل، قال إنه «يقبل بذلك وأنها تستحق الضرب».