مصر: 100 مليون مصري يرتبط وجودهم بنهر النيل

القاهرة(صدى):

شدّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن وجود المصريين يرتبط بصفة أساسة بنهر النيل، إذ أنهم يعتمدون على النهر بنسبة 97%.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الجمعية الوطنية الكينية (البرلمان)، جاستن موتوري، إذ أوضح أن مصر تعمل على الوفاء بالاحتياجات المائية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري يرتبط وجودهم بهذا المورد الرئيسي.

وأشار إلى أن التعاون بين دول حوض النيل أمر حتمي وليس من قبيل الرفاهية، واقتناع مصر بأهمية إعلاء مبدأ الشفافية والحرص على المصالح المشتركة بما يمكن الجميع من الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة في حوض نهر النيل.

يشار إلى أن إثيوبيا تقوم منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه سد النهضة الكبير على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر.