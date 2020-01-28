أبرز بنود «ترامب» في صفقة القرن المزمع إعلانها اليوم

واشنطن(صدى):

يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، رفع الستار عن تفاصيل خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي خلال السنوات الماضية بأسم بـ”صفقة القرن”.

وأفادت تقارير بأن الصفقة المزعومة تتضمن حل الدولتين، بجانب إبقاء وضع الحرم الشريف تحت إشراف الأردن.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن يوم أمس، رفضه لأى صفقة لا تتضمن حل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.