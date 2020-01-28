أهم مزايا وعيوب السيارات الهجينة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تجمع السيارات الهجين بين صفات السيارات الكهربائية، والسيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي “بنزين-ديزل “.وسميت السيارات بالهجينة لاحتوائها على منظومة دفع مكونة من محرك كهربائي بالإضافة إلي محرك احتراق داخلي. ومع كل الآمال المعلقة على السيارات الهجينية فبالتأكيد لهذه السيارات مزاياها وعيوبها .

أهم مزايا سيارات الهجين :

1 – عدد الكيلومترات التي تستطيع أن تقطعها السيارات الهجينة رائعة جدا ، فإن كانت السيارة التى تستهلك الوقود تسير ٢٢ ميل مقابل جالون من الوقود فإن السيارات الهجينة تضاعف هذا الرقم وربما أكثر.

2 – تتيح السيارات الهجينة أسفل غطاء المحرك محركين جانباً إلي جنب ؛ محرك الوقود التقليدي وبجواره محرك كهربائي قوي وميزة محركين أفضل من محرك واحد .

3 – اذا كانت محركات الوقود لا تعمل على السرعات المنخفضة ، و لكن عند الحاجة الماسة لاستخدام السرعات المنخفضة داخل المناطق الحضرية، تبرز فائدة السيارة الهجينة التي تقلل الضغط على محرك الوقود مما يعني تكاليف وصيانة أقل .

4 – متانة قطع وأجزاء السيارة مثيرة للدهشة ، حيث تبقى السيارة الهجينة المستعملة على نفس القيمة أو أقل قليلا كما هو الحال في البطارية مثلاً والتي تبقى على نفس الكفاءة الوظيفية لفترة طويلة ، ففي طراز تويوتا بيريوس الهجينة تقدم الشركة ضمان لمدة ٨سنوات أو ١٠٠,٠٠٠ ميل مايؤكد ثقة الشركة بالسيارة وبكل أجزائها .

سلبيات السيارات الهجينية:

1 – اذا كان أداء السيارة الهجين داخل المدينه مثير للاعجاب فان الأمر يتغير على الطريق السريع ، فإن إغراءات السرعة العالية والضغط على دواسة الحركة لا يمكن تجاهله عند الشعور أن سياراتك الهجينة على وشك أن تطير ولكن تأتي هنا الحاجة إلى تذكر أهمية الإستهلاك الإقتصادي للوقود التي ستجعلك تعيد حساباتك .

2 – معظم السيارات الهجينة صغيرة الحجم وبالتالي فهي تفتقد لميزة الصف الثالث داخل كابينة السيارة والذي يحتاجه الكثير من المستخدمين في حالة استخدامها للأغراض العائلية وما شابه،.

3 – ترتبط أسعار السيارات الهجينة بشكل وثيق مع أسعار الوقود ، فكلما ارتفع سعر الوقود زاد سعر السيارات الهجينة حيث يزيد الطلب على كلاهما .