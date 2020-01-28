رونالدو يضع نجم سابق للريال في موقف محرج بسبب كوبي براينت

ماجد محمد(صدى):

أثار لاعب ريال مدريد السابق لويس فيغو جدلا بعد نسخ تغريدة كريستيانو رونالدو التي كانت تنعي لاعب السلة كوبي براينت.

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي نجم ريال مدريد السابق فيغو بنسخ تغريدة رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي للتعبير عن صدمته بعد وفاة براينت بحادث تحطم مروحيته المروع.

وغرد رونالدو قائلا: “حزين جدا لسماع الخبر المؤلم بشأن وفاة كوبي براينت وابنته جيانا، لقد كان أسطورة حقيقية ومصدر إلهام للكثيرين، خالص التعازي إلى أسرته وأصدقائه ولأسر كل ضحايا هذا الحادث. ارقد بسلام يا أسطورة”.

وقام فيغو بعد ذلك بثلاث ساعات باستخدام نفس النص والرمز التعبيري مع اختلاف في الصورة التي تجمعه ببراينت.

وبرر بعض المتابعين وقوع فيغو في هذا الموقف لتشارك النجمين بوكيل واحد لإدارة حسابيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.