ريفيان R1T وR1S تجهز مفاجأة غير متوقعة في الأسعار

كاليفورنيا(صدى):

قالت شركة ريفيان إن أسعار R1T وR1S الكهربائيتين بالكامل ستكون أقل مما كان متوقعاً في البداية، حيث قالت الشركة عن ذلك أثناء عرض نماذج أولية منهم في حدث حديث في Mill Valley بولاية كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعن السعر المتوقع لسيارة ريفيان R1T المنتظرة ،قال مؤسس شركة ريفيان ورئيسها التنفيذي R.J. سكارينج إن سيارة R1T “الإصدار المتوسط” سيبدأ سعرها من حوالي 69,000 دولار (259,000 ريال)، وهذا الرقم الذي أعلنت عنه ريفيان في بداية الكشف عن المشروع، إلا أنه في البداية كان يشير إلى إصدار أساسي، وليس سيارة جيدة التجهيز كما تعلن الشركة الآن.