الحارثي: الملك سلمان لم يقتنع باسم عبدالعزيز السويد (فيديو)

نايف السالم(صدى):

روى الكاتب الصحفي فهد العرابي الحارثي، تفاصيل مكالمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- حول الكاتب عبد العزيز السويد.

وقال” الحارثي” في برنامج ” في الصورة”، إن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا به عندما كان أميرًا للرياض ليسأل عن “السويد”.

وأضاف: ” الملك لم يكن يصدق أن هناك كاتب في اليمامة اسمه السويّد، وكان يظن إنه اسم مستعار، وقال لي: “أهل جلاجل كلهم ما فيهم عبدالعزيز السويّد ! “.

وأشار إلى أن الملك سلمان أنجذب لكتابه “السويد” وهو ما جعله فخورًا بذلك، موضحًا أن مقالات “السويد” تتميز بجودتها وحدتها أحيانا.