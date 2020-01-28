اكثر من 411327 مستفيد من خدمات ولادة الدمام خلال عام 2019

سعيد العجل(صدى):

قدم قسم الطوارئ بمستشفى الولاده والاطفال بالدمام خلال العام الماضي خدماته لاكثر من 183439 مراجع من بينهم 47546 مراجع لطوارئ النساء و 135893 مراجع لطوارئ الأطفال.

فيما بلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية خلال نفس الفترة 172117 مراجع من بينهم 80212 مراجعه لعيادات النساء و 91905 مراجع لعيادات الأطفال.

وأكد الدكتور عبدالوهاب الجباري المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال انه تم خلال العام الماضي تنويم 24910 مريض في قسم التنويم بالمستشفى حيث بلغ عدد المنومين في أقسام التنويم للنساء 16946 وبلغ عدد الأطفال الذين تم تنويمهم خلال نفس الفترة 7964 طفل. في حين سجل المستشفى خلال نفس الفترة ولادة 7059 مولود.

إضافة إلى اجراء 1818 عملية في جراحه اليوم الواحد و 13639 مراجع لقسم العلاج الطبيعي و اجراء 1005417 فحص مخبري في المستشفى خلال نفس الفترة.

فيما بلغ عدد مراجعي إضرابات النمو والسلوك خلال نفس الفترة 8345 مراجع .