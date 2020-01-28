نجل طلال مداح يتعاقد مع شركة عالمية لحماية حقوق والده

أميرة خالد(صدى):

كشف عبدالله طلال مداح، نجل الفنان الراحل طلال مداح، عن تعاقده مع إحدى الشركات العالمية من أجل حماية حقوق والده في أعماله الفنية المنشورة على الانترنت.

وكتب نجل الفنان الراحل علي حسابه الرسمى بموقع تويتر: توي راجع من إجتماع مع شركة عالمية لها فرع بمصر و راح تنقل كل شي يخص المرحوم في النت لحسابها نهائياً و تقفل كل المواقع الباقية و تحجبها.

وتابع فى التغريدة : “بإذن الله شهرين والثالث ما يبقى موقع على النت غير موقع واحد تبعهم مجاني زي زمان وبقية المواقع و الصفحات وين ما كانت بالنت تتقفل.