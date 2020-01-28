بالفيديو.. العسل الصيني يضرب أسواق المملكة تحت شعار «عسل اليمن» !

علي القحطاني(صدى):

على الرغم من اشتهار اليمن بإنتاج عسل النحل الأصلي العالي الجودة إلا أن هناك مخاوف باتت تلاحقه مؤخراً بسبب اعتماد اليمن على إستيراد العسل من الصين بدلاً من إنتاجه ومن ثم تصديره للمملكة والدول المجاورة وتحقيق أرباح من فارق الشراء والبيع .

ووثق مقطع فيديو ، شهادة أحد المتعاملين في سوق عسل النحل بالمملكة ، والذي أكد أن عسل النحل المباع بالأسواق تحت مسمى “العسل اليمني ” هو عسل صيني مغشوش .

وأكدأن هناك أكثر من دولة مصدرة للعسل منها المكسيك والصين والأرجنتين إلا أن الصين تنتج وحدها 240 ألف طن عسل سنوياً .

وشدد أن اليمن من أكثر الدول المستوردة للعسل الصيني محذراً من الإنجراف وراء تلك المنتجات المغشوشة والمنتشرة بالأسواق .