أكاديمية لندن الدولية للبروتوكول والاتيكيت توقع اتفاقية مع شركة سمت السعودية

سعيد العجل(صدى):

وقعت مجموعة سمت السعودية في نهاية شهر يناير ٢٠٢٠ اتفاقية شراكة وتعاون مع أكاديمية لندن الدولية للبروتوكول والإتيكيت (IEPAL) لتنفيذ مشاريع التدريب والاستشارات في مجال البروتوكول والإتيكيت.

وتسمح هذه الاتفاقية لمجموعه سمت بنشر وتعليم البرامج الخاصة بهذه الأكاديمية الرائدة في تخصصها في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، الأردن، لبنان، ومصر.

وتمت الاتفاقية بحضور مميز لمؤسس الأكاديمية السيدة تاميكو زابلث Tamiko Zablith والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سمت الأستاذة حسناء العوفي.

وأفادت السيدة زابلث بأن الأستاذة حسناء هي المتدربة الوحيدة عالميا التي حصلت على أربع رخص مدرب، وبهذا حصلت على درجه مدرب ماسي.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعكس التزام سمت لاستحضار أسمى المبادئ العالمية في مجال الإتيكيت والبروتوكول إلى العالم العربي، وكذلك اهتمام أكاديمية لندن الدولية للتشريفات والإتيكيت في هذه المنطقة.

وفي هذه المناسبة، عبرت الأستاذة حسناء عن أهمية التميز في البروتوكول والإتيكيت لخدمة المجتمع، والصورة النمطية للشعوب وللوطن، حتى تتماشى مع أهداف “رؤية 2030” للمملكة العربية السعودية.

وأكدت الأستاذة حسناء أهمية الإتيكيت في التواصل الصحيح بالطريقة المناسبة واعتماد الأسس العلمية والاحترافية في التعامل مع الغير، ما يسهل الاختلاط والتعامل مع الثقافات والشعوب الأخرى، حيث تمت دراسة أكثر من ٢٠٠ حضارة وثقافة لشعوب العالم. أيضا العمل على إبراز الطابع السعودي والثقافة الخليجية في ورش عمل شدت كثيرا من الأجانب، خاصة الشركات العالمية التي تهتم بالاستثمار في المنطقة. وأعربت أيضا عن ثقتها بتميز البرامج والمناهج التي تؤمنها هذه الاتفاقية لمجموعه سمت في هذا المجال، خاصه ما أظهرته الأستاذة حسناء من جدية في العمل وأفكار متميزة ستستفيد منها الأكاديمية وتساعد على تبادل الخبرات والمعرفة.

في المقابل، أكدت السيدة Zablith مكانة الشركاء المعتمدين من الأكاديمية وتميزهم في علمهم ودورهم في نشر المبادئ والأخلاقيات والاحتراف في كافة مجتمعات العالم.

السيدة Zablith تكن لمنطقة الشرق الأوسط شغفا كبيرا، فقد عملت في المملكة العربية السعودية منذ 18 عاماً ولفتتها طرق اللياقة والحفاوة في استقبالها، التي طبعت ذاكرتها منذ ذلك الوقت. وأكدت أن اهتمامها بهذه الشراكة يعكس تطابق الرؤية مع الأستاذة حسناء على أهمية التعاون والتواصل بين الحضارات للتطور المستدام في مبادئ وأساليب اللياقة.

الجدير بالذكر أن الأستاذة حسناء العوفي حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة وماجستير اتصال وعلاقات عامة من كلية emerson بوستن – الولايات المتحدة.

اكاديميه لندن الدولية للتشريفات واللياقات (IEPAL) هي أولى المؤسسات التعليمية في أوروبا التي تمنح شهادات مدرب معتمد في مجال البروتوكول والاتيكيت، وهي اليوم في طليعة المؤسسات العالمية في مجال اتيكيت الأعمال الدولي، الإتيكيت الاجتماعي، اتيكيت الشباب، إضافة إلى البروتوكول الديبلوماسي، وتدرس برامجها في أكثر من ٦٠ دولة في العالم.