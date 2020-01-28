أبرز مزايا وعيوب مكابح السيراميك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تمثل قوة وكفاءة المكابح شئ ضرورى بالنسبة للسيارات، وهناك أنواع متعددة من المكابح منها ما هو عادى، وأخرى مصنوعة من السيراميك.

وتتفوق فحامات مكابح السيراميك عن المكابح العادية بعدة مزايا، ومنها أنها قليلة الأعطال، ولا تصدر أصوات مزعجة، كما أن الفحمات الخاصة بها لا يصدر عنها الكثير من الأوساخ على الهوبات، بجانب كفاءة أدائها أثناء التوقف المفاجأة أو التوقف العادي.

وبجانب تلك المزايا، فهناك عيب واحد فقط يشوبها وهى تكلفتها المرتفعة التى تجعل من أسعارها تتعدى أسعار المكابح العادية .