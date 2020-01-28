«الوزراء» يرفض التدخلات الخارجية في ليبيا

نايف السالم(صدى):

أكد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- على رفض التدخل الخارجي في الشأن لليبي.

واستعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث شدت المملكة على موقفها حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار في ليبيا.

كما رفض انتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، مؤكدة على مساندتها للشعب الليبي الشقيق واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.