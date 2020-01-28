توفر وظيفة تقنية شاغرة بمستشفى قوى الأمن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُهندس تقنية المعلومات (IT Engineer).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الإلكترونيات، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات) من جامعة مُعتمدة.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تقنية المعلومات.

3- المعرفة بأنظمة التشغيل ويندوز (Windows) ومحطات العمل وأجهزة الاتصالات.

4- إجادة التواصل باللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

موعد التقديم:- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/01/28م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنا