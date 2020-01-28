توفر وظيفة تقنية شاغرة بمستشفى قوى الأمن
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُهندس تقنية المعلومات (IT Engineer).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الإلكترونيات، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات) من جامعة مُعتمدة.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تقنية المعلومات.
3- المعرفة بأنظمة التشغيل ويندوز (Windows) ومحطات العمل وأجهزة الاتصالات.
4- إجادة التواصل باللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
موعد التقديم:- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/01/28م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنا
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