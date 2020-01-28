آل الشيخ في حالة يرثى لها ويناجي ربه بدعاء مؤثر
أثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه تفاعل كبير بين الجمهور والمقربين منه الذين أمطروه بوابل من الأدعية متمنين له الشفاء العاجل .
وقال آل الشيخ : اللهم إنك أعلم بحالي … أنا قوي بك وبك فقط ، واكتفى بهذا الدعاء العميق .
وتلقى “آل الشيخ ” مئات الردود في فترة وجيزة من المقربين منه ومن الجمهور ، فقال الإعلامي محمد البكيري بقوله: ونعم بالله.. الله يقويك ويشفيك ياابو ناصر .
وقال ياسر القحطاني: الله يشفيك ويعافيك يبوناصر ويعطيك طولة العمر والصحة والرضا .
كما قالت المصممة نورة آل الشيخ : اللهم اشفه وافرح قلوبنا بشفائه، اللهم اني اسألك ان تبعد عنه كل تعب ولا ترينا فيه مكروه اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما ، وغيرها من الأدعية التي أمطره بها المتابعون على “تويتر”.
وكان آل الشيخ قد نشر أول أمس صورة له بعد إجراء العملية الجراحية في الولايات المتحدة ، مؤكداً أنه أصبح في حال أفضل ونافياً أي شائعات مغرضة .
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