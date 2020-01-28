آل الشيخ في حالة يرثى لها ويناجي ربه بدعاء مؤثر

نايف السالم(صدى):

أثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه تفاعل كبير بين الجمهور والمقربين منه الذين أمطروه بوابل من الأدعية متمنين له الشفاء العاجل .

وقال آل الشيخ : اللهم إنك أعلم بحالي … أنا قوي بك وبك فقط ، واكتفى بهذا الدعاء العميق .

وتلقى “آل الشيخ ” مئات الردود في فترة وجيزة من المقربين منه ومن الجمهور ، فقال الإعلامي محمد البكيري بقوله: ونعم بالله.. الله يقويك ويشفيك ياابو ناصر .

وقال ياسر القحطاني: الله يشفيك ويعافيك يبوناصر ويعطيك طولة العمر والصحة والرضا .

كما قالت المصممة نورة آل الشيخ : اللهم اشفه وافرح قلوبنا بشفائه، اللهم اني اسألك ان تبعد عنه كل تعب ولا ترينا فيه مكروه اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما ، وغيرها من الأدعية التي أمطره بها المتابعون على “تويتر”.

وكان آل الشيخ قد نشر أول أمس صورة له بعد إجراء العملية الجراحية في الولايات المتحدة ، مؤكداً أنه أصبح في حال أفضل ونافياً أي شائعات مغرضة .

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