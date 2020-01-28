«الضمان الصحي» يعلن عن وظائف قيادية
أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) عبر حسابه الرسمي بتوفر وظائف قيادية لحملة البكالوريوس، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مدير إدارة الخدمات التقنية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب أو نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة 9 سنوات على الأقل منها 3 سنوات في منصب إداري.
– شهادة معايير ISO 27000 وأمن المعلومات ضرورية.
– شهادة PMP مفضلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).
– خبرة في التطوير الفني.
– خبرة في هيكلية النظام.
– خبرة في التحوّل الرقمي وإدارة المشروع الرقمي.
– خبرة سابقة مفضّلة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.
2- كبير مسؤولي المشروع وإدارة الجودة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة 6 سنوات على الأقل.
– خبرة في تخطيط وإدارة المشاريع.
– خبرة سابقة مفضّلة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).
– شهادة PMP ضرورية.
– المعرفة بمعايير ISO 27000 والمعايير الأمنية ضرورية.
طريقة التقديم:
– فعلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد:
[email protected]
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