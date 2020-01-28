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    يناير

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«الضمان الصحي» يعلن عن وظائف قيادية

«الضمان الصحي» يعلن عن وظائف قيادية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) عبر حسابه الرسمي بتوفر وظائف قيادية لحملة البكالوريوس، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- مدير إدارة الخدمات التقنية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب أو نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة 9 سنوات على الأقل منها 3 سنوات في منصب إداري.
– شهادة معايير ISO 27000 وأمن المعلومات ضرورية.
– شهادة PMP مفضلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).
– خبرة في التطوير الفني.
– خبرة في هيكلية النظام.
– خبرة في التحوّل الرقمي وإدارة المشروع الرقمي.
– خبرة سابقة مفضّلة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.

2- كبير مسؤولي المشروع وإدارة الجودة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة 6 سنوات على الأقل.
– خبرة في تخطيط وإدارة المشاريع.
– خبرة سابقة مفضّلة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).
– شهادة PMP ضرورية.
– المعرفة بمعايير ISO 27000 والمعايير الأمنية ضرورية.

طريقة التقديم:
– فعلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد:
[email protected]
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