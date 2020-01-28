وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالسوق المالية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عبر حسابها الرسمي توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي رئيسي حوكمة أمن المعلومات (Information Security Governance Lead Specialist).

2- مدير تحليل الأعمال (Business Analysis Manager).

3- أخصائي رئيسي قسم عقود تقنية المعلومات (IT Category Contracting Lead Specialist).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2020/01/28م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنا