وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالسوق المالية
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عبر حسابها الرسمي توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- أخصائي رئيسي حوكمة أمن المعلومات (Information Security Governance Lead Specialist).
2- مدير تحليل الأعمال (Business Analysis Manager).
3- أخصائي رئيسي قسم عقود تقنية المعلومات (IT Category Contracting Lead Specialist).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2020/01/28م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنا
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