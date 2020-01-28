هيئة المهندسين توفر وظائف تقنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عبر حسابها الرسمي توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مطوّر ويب (Web Developer):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب).

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– معرفة كاملة في اللغات والبرامج التالية ( Microsoft Dynamic CRM ،Web API ،Angular ،Asp Forms Or MVC ،Sql ،C# ،Sharepoint).

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2- أخصائي أمن تقنية المعلومات (Information Technology Security Specialist):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الأمن السيبراني.

– شهادات مهنية في (CISSP), (CISM), (GIAC), (GSLC).

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3- مُصمم ويب (Web Designer):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب).

– خبرة لا تقل عن سنتين في تصميم الويب أو مجال مُشابه.

– معرفة كاملة في (Creating Websites Designs، Creating SharePoint Sites – Creating Printing Designs ، Creating Flash Presentations – UI Developer).

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4- مٌهندس شبكات (Network Engineer):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب).

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– شهادات مهنية في مجال الشبكات (MCSE, CCNA, CCNP)

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موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2020/01/28م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب