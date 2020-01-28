هيئة المهندسين توفر وظائف تقنية
أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عبر حسابها الرسمي توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مطوّر ويب (Web Developer):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب).
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
– معرفة كاملة في اللغات والبرامج التالية ( Microsoft Dynamic CRM ،Web API ،Angular ،Asp Forms Or MVC ،Sql ،C# ،Sharepoint).
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2- أخصائي أمن تقنية المعلومات (Information Technology Security Specialist):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الأمن السيبراني.
– شهادات مهنية في (CISSP), (CISM), (GIAC), (GSLC).
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3- مُصمم ويب (Web Designer):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب).
– خبرة لا تقل عن سنتين في تصميم الويب أو مجال مُشابه.
– معرفة كاملة في (Creating Websites Designs، Creating SharePoint Sites – Creating Printing Designs ، Creating Flash Presentations – UI Developer).
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4- مٌهندس شبكات (Network Engineer):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب).
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
– شهادات مهنية في مجال الشبكات (MCSE, CCNA, CCNP)
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موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2020/01/28م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب
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