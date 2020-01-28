فضائح فساد ضخمة لرئيس وزراء قطر الجديد تضرب النظام القطري في مقتل

نايف السالم(صدى):

كشف تحقيق صحفي عن فضحية جديدة تضرب النظام القطري في مقتل ، بعد التأكد من شبهات فساد تحوم حول رئيس وزراء قطر الجديد ووزير داخليتها الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل الثاني .

وأكد التحقيق الذي تم تنفيذه بجهود مشتركة بين كوقع “مديا بارت ” الفرنسي ، وصحيفة “الجارديان” البريطانية أن رئيس الوزراء الجديد متورط في قضايا فساد رياضية أبرزها حقوق بث المسابقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل حصول قطر على تنظيم النسخة التي ستجرى العام الحالي.

ورصد التحقيق رسائل متبادلة بين الشيخ خالد بن خليفة وشركة بابا ماستا دياك التابعة لابن امين دياك رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى تتضمن التفاوض على شراء بث المسابقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً للعربية نت .

كما رصدت تحويله مبلغ 440 ألف دولار أمريكي نقداً ، وشكر بابا ماساتا قائلاً : عزيزي الشيخ خالد، أشكرك مرة أخرى على حسن الاستقبال والضيافة أثناء زيارتي للدوحة، تجدون في المرفقات المعلومات البنكية من أجل تحويل 4.5 مليون دولار، ويجب تسليمها على النحو المتفق عليه: مبلغ 440 ألفاً نقداً تبقى في الدوحة ، وغيرها من الدلائل الفاضحة .

الجدير بالذكر أن خالد بن خليفة تولى منصب رئيس الديوان الأميري في 11 نوفمبر 2014، وكان قبل ذلك مديراً لمكتب الشيخ تميم منذ توليه السلطة.