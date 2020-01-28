وظيفة إدارية شاغرة بهيئة تنمية الصادرات
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر حسابها الرسمي توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي أول التسهيلات التجارية (Senior Trade Facilitation Specialist).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص مُناسب لمهام وأهدف الوظيفة.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/01/28م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنا
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