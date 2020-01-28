فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة بن شيهون عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة (للنساء) بمجال التصميم الجرافيكي، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (متدربة مُصممة جرافيك)، وذلك وفقاً الشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– متدربة مُصممة جرافيك.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- درجة علمية أو شهادة في نفس المجال أو مايعادلها.

3- إجادة (التصميم الجرافيكي).

4- القدرة على استخدام مع برامج الجرافيك (illustrator, Photoshop)، وغيرها.

5- أن يكون لدى المتقدمة بعض الأعمال في مجال الجرافيك.

6- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/02/11م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: هنا