توفر وظيفة شاغرة للجنسين بمجال الترجمة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة توفر وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُترجم)، براتب 10 آلاف ريال وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُترجم (للجنسين).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة الماجستير أو ما يعادلها في تخصص (لغات وترجمة، اللغة الإنجليزية).

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/01/28م وينتهي بتاريخ 2020/02/28م.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا