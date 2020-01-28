توفر وظيفة شاغرة للجنسين بمجال الترجمة
أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة توفر وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُترجم)، براتب 10 آلاف ريال وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُترجم (للجنسين).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الماجستير أو ما يعادلها في تخصص (لغات وترجمة، اللغة الإنجليزية).
3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/01/28م وينتهي بتاريخ 2020/02/28م.
طريقة التقديم:
– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا
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