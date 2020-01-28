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توفر وظيفة شاغرة للجنسين بمجال الترجمة

توفر وظيفة شاغرة للجنسين بمجال الترجمة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة توفر وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُترجم)، براتب 10 آلاف ريال وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مُترجم (للجنسين).

الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الماجستير أو ما يعادلها في تخصص (لغات وترجمة، اللغة الإنجليزية).
3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/01/28م وينتهي بتاريخ 2020/02/28م.

طريقة التقديم:
– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا


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