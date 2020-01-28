نجم كرة سلة معتزل: براينت تمنى الموت بطريقة مأساوية ليتذكره العالم

طلال الغامدي(صدى):

قال نجم كرة السلة المعتزل، تريسي ماكجيرادي، الصديق المقرب إلى أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبي براينت، إن الأخير تمنى الموت بطريقة مأساوية حتى يتذكره العالم.

وأضاف، فى تصريحات له، أن براينت كان يردد دائما على لسانه أنه يريد أن يموت وهو في سن الشباب، مضيفا أن كثرت حديثه حول هذا الأمر جعلت البعض يصفه بأنه مجنون.

يذكر أن براينت، توفى يوم الأحد الماضى، عن عمر يناهز 41 عامًا، إثر تحطم طائرته الهليكوبتر التي كان يستقلها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.