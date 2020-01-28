بالفيديو.. قانوني: محمد نور بريء من قضية المنشطات 100%

ماجد محمد(صدى):

أكد القانوني أحمد الأمير على أن الكابتن محمد نور لاعب نادي الاتحاد السابق، بريء من قضية المنشطات بنسبة 100%.

وأوضح القانوني في تصريحات تلفزيونية على أن عينة اللاعب محمد نور لاختبار المنشطات كان يوجد بها أخطاء تسببت في إيجابية العينة.

ولفت إلى أن اللاعب كان من الممكن أن يأخذ براءة من قضية المنشطات إلا أن المحامي الخاص به خذله بعدم حضوره لجلسة الاستماع.