مدير الأمن العام يلتقي مدير عام مركز المعلومات الوطني

محمد السعران(صدى):

التقى معالي مدير الأمن العام الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي صباح اليوم الثلاثاء 3/6/1441هـ بمقر الأمن العام معالي الدكتور عصام الوقيت مدير عام مركز المعلومات الوطني وعددا من قيادات المركز.

حيث عقد اجتماع تنسيقي لبحث عدد من الجوانب التقنية التي تهم الجانبين بقصد تطوير مخرجات التقنية وانعكاساتها على مستوى الخدمات التي يؤديها الأمن العام للمواطن والمقيم كما بحث الاجتماع عدد من المشاريع الأمنية القائمة في الأمن العام وتوسيع مجمل التعاون المشترك بين الأمن العام ومركز المعلومات الوطني في مختلف مجالات وحلول التقنية وإحلالها للتسهيل والتيسير على المستفيدين من خدمات الأمن العام .

ويأتي هذا الاجتماع إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله وتأكيدا للشراكة القائمة بين الجانبين في كافة مجالات التقنية وحلولها.

وقد حضر الاجتماع نائب مدير الأمن العام ومساعدو مدير الأمن العام ومدراء الإدارات وقادة القوات التابعة للأمن العام والمدراء التنفيذيين للمشاريع من مركز المعلومات الوطني،