حمد بن خليفة تدخل بشكل غير منصف في القضاء لمعاقبة معارضي انقلابه (فيديو)

ماجد القزيز(صدى):

كشف أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، خبايا انقلاب حمد بن خليفة على والده خليفة بن حمد.

وأكد الشيخ سعود بن مبارك آل ثاني في الفيلم الوثائقي “أبناء الدوحة” الذي تعرضه “العربية”، على تدخل الأمير المنقلب في القضاء وفرض أحكاما غير منصفة على القضاة في الكثير من القضايا ضد الذين اًتهموا بمحاولة إعادة الأمير الأب حاكم قطر الشرعي للحكم مرة أخرى.

وأكد على أن حمد بن خليفة أصدار أحكان وعقوبات غير عادلة على الجميع لترهيبهم ومعاقبتهم.

تجدر الإشارة إلى أن حمد بن خليفة اتهم 121 شخصًا في قضية الانقلاب المضاد، وأجريت محاكماتهم بشكلٍ غيابي في الفترة بين نوفمبر 1997 ومايو 2001، وشملت الاتهامات الصادرة عن مكتب المدعي العام “محاولة عزل أمير قطر بالقوة” و”حمل السلاح ضد دولة قطر” و”الكشف عن الأسرار العسكرية” و”التعاون والتآمر مع دول أجنبية”.