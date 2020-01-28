أمانة عسير تقوم بجولات على تبريدات عقبة ضلع

محمد بن طحيطح(صدى):

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالقيام بجولات رقابية على التبريدات الواقعة في عقبة ضلع خصوصا في هذا الموسم الذي يشهد اقبالا كبير من الزوار و المتنزهين .

وشدد الحميدي على ضرورة الاهتمام برفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمتنزهين ، وتوفير سبل الراحة لهم وتهيئة كل ما من شأنه خدمة مرتادي منتزهات عقبة ضلع .

وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل لمباشرة مهامه من خلال القيام بجولات متفرقة على عدد من التبريدات بعقبة ضلع نظرا لما تشهده من توافد الزوار خلال موسم الشتاء هذه الأيام .

فيما ستكون الرقابة مستمرة في جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية بمتابعة من قبل امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصا منه على سلامة الزوار ، و رفع مستوى الوعي الصحي لتعزيز صحة الفرد والمجتمع .

و اذ تدعو امانة منطقة عسير الجميع بالتعاون معها فور رصد اي مخالفات او شكاوى تهم صحة المستهلك عبر رقم البلاغات الموحد ٩٤٠ .