راقي شرعي يحاول اغتصاب فتاة بحجة طرد الأرواح الشريرة !

مليكة فؤاد(صدى):

في جريمة أخلاقية مشينة ، وقعت فتاة مغربية ضحية لراقي شرعي بلا ضمير حاول اغتصابها ، وسرق منها مبلغ 8000 درهم .

وفي التفاصيل ، فقد قالت الفتاة أثناء تحقيقات الشرطة أن الشاب ادعى أنه يعمل بالرقية الشرعية واستدرجها لضواحي مدينة تيزنت لتكتشف أنه يمارس أعمال الشعوذة والسحر ، كما حاول اغتصابها بحجة العلاج وطرد الأرواح الشريرة .

ونجحت الشرطة في الإطاحة بالشاب لتكتشف ارتكابه لجرائم مماثلة بحق فتيات مواطنات وسائحات ليتم توقيفه في انتظار العقوبة الصارمة.