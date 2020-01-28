وظيفة إدارية شاغرة بالجمعية السعودية لمكافحة السرطان

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان توفر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال)، للعمل بمسمى (أخصائي شؤون موظفين)، واشترطت الجمعية الحصول على درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (الموارد البشرية)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي شؤون موظفين.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (الموارد البشرية).

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية.

3- الإلمام بالحاسب الآلي.

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي غداً الأربعاء بتاريخ 2020/01/29م.

طريقة التقديم:

من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]

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