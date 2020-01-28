المستشفى السعودي الألماني يوفر وظيفة لحديثي التخرج

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفيات السعودي الألماني عبر حسابها الرسمي توفر وظيفة إدارية شاغرة لحديثي التخرج، للعمل بالمستشفى في محافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُحاسب (Accountant).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

3- جيد في التعامل مع الأرقام والمسائل الحسابية.

4- إجادة برامج (Microsoft Office).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/01/28م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة هنا