المستشفى السعودي الألماني يوفر وظيفة لحديثي التخرج
كشفت مستشفيات السعودي الألماني عبر حسابها الرسمي توفر وظيفة إدارية شاغرة لحديثي التخرج، للعمل بالمستشفى في محافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُحاسب (Accountant).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
3- جيد في التعامل مع الأرقام والمسائل الحسابية.
4- إجادة برامج (Microsoft Office).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/01/28م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة هنا
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