مشاعل الشحي بشعر أشقر قصير في فيديو صادم

أبو ظبي(صدى):

أثارت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي ، الجدل بفيديو جديد لها صدمت فيه جمهورها بشكلها المختلف تماماً بعدما اعتمدت إطلالة جديدة لشعرها .

وظهرت “الشحي ” بشعر أصفر قصير ، وكانت تتمشى أمام الجمهور ليرن هاتفها ، ويتحول الإستعراض لمشهد طريف .

وحقق الفيديو أكثر من 85 ألف مشاهدة في بضع ساعات ، فيما أثار جدل الجمهور بين من أثنى على شكلها الجديد ، ومن أعاب عليها لخلع الحجاب والتزين المبالغ فيه .