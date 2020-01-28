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مشاعل الشحي بشعر أشقر قصير في فيديو صادم

مشاعل الشحي بشعر أشقر قصير في فيديو صادم
أبو ظبي(صدى):

أثارت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي ، الجدل بفيديو جديد لها صدمت فيه جمهورها بشكلها المختلف تماماً بعدما اعتمدت إطلالة جديدة لشعرها .

وظهرت “الشحي ” بشعر أصفر قصير ، وكانت تتمشى أمام الجمهور ليرن هاتفها ، ويتحول الإستعراض لمشهد طريف .

وحقق الفيديو أكثر من 85 ألف مشاهدة في بضع ساعات ، فيما أثار جدل الجمهور بين من أثنى على شكلها الجديد ، ومن أعاب عليها لخلع الحجاب والتزين المبالغ فيه .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 6 ساعات

شاهت على ماهي شويهه
تغيير خلقة الله والتقليد الاعمى للغير ليس زيادة في الجمال بل هو تشويه للصورة

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم ثبتنا
وعافنا مما ابتليتها به

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