مشاعل الشحي بشعر أشقر قصير في فيديو صادم
أثارت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي ، الجدل بفيديو جديد لها صدمت فيه جمهورها بشكلها المختلف تماماً بعدما اعتمدت إطلالة جديدة لشعرها .
وظهرت “الشحي ” بشعر أصفر قصير ، وكانت تتمشى أمام الجمهور ليرن هاتفها ، ويتحول الإستعراض لمشهد طريف .
وحقق الفيديو أكثر من 85 ألف مشاهدة في بضع ساعات ، فيما أثار جدل الجمهور بين من أثنى على شكلها الجديد ، ومن أعاب عليها لخلع الحجاب والتزين المبالغ فيه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53883 ] نشر منذ 6 ساعات
تافهه🤔
استغفرالله[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 6 ساعات
شاهت على ماهي شويهه
تغيير خلقة الله والتقليد الاعمى للغير ليس زيادة في الجمال بل هو تشويه للصورة
saly[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم ثبتنا
وعافنا مما ابتليتها به