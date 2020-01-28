بالفيديو.. سيارة تعلق أعلى نفق بجدة وقائدها ينجوا بأعجوبة
نجا قائد مركبة بأعجوبة من السقوط من أعلى كوبري بجدة، بعدما علقت مركبته فوق الحواجز الخرسانية لنفق الأندلس بجدة.
وأظهر مقطع فيديو للحادثة السيارة وهي معلقة فوق الحاجز فوق الكوبري، بعدما تخطت الرصيف وانحرفت عن مسارها.
وأوضحت مصادر أن قائد المركبة لم يتعرض لأذى، وتدخلت الجهات المعنية وعملت على رفع المركبة من مكانها.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 16356 ] نشر منذ 6 ساعات
السرعه وما تسوي
الحمد لله ع السلامة
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6980 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله ان ربنا سلمة و اظن دحين راح يمشئ زي السلحفاة
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 3 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 3 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33011 ] نشر منذ 3 ساعات
السرعه والانشغال بالجوال