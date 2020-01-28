بالفيديو.. سيارة تعلق أعلى نفق بجدة وقائدها ينجوا بأعجوبة

نايف السالم(صدى):

نجا قائد مركبة بأعجوبة من السقوط من أعلى كوبري بجدة، بعدما علقت مركبته فوق الحواجز الخرسانية لنفق الأندلس بجدة.

وأظهر مقطع فيديو للحادثة السيارة وهي معلقة فوق الحاجز فوق الكوبري، بعدما تخطت الرصيف وانحرفت عن مسارها.

وأوضحت مصادر أن قائد المركبة لم يتعرض لأذى، وتدخلت الجهات المعنية وعملت على رفع المركبة من مكانها.