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600 ساعة تدريبية لطلاب وطالبات أندية الحي بعسير

600 ساعة تدريبية لطلاب وطالبات أندية الحي بعسير
محمد بن طحيطح(صدى):

أقرت الإدارة التنفيذية لأندية الحي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، تنفيذ 22 برنامجا تدريبيا نوعيا لطلاب وطالبات الأندية ، بواقع 600 ساعة تدريبية في مجالات الأمن السيبراني ،والروبوت ،وكرة الطاولة ،والبرمجة ،وإدارة الأزمات والكوارث للبنين، ورياضة الكاراتيه ، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، والفنون التشكيلية ، والإرشاد السياحي ، والبرمجة والروبوت ، وكرة السلة ، والبرمجة ، والأمن السيبراني ،والفنون التشكيلية ، وأساسيات في اللغة الصينية ، والخط العربي للبنات .

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للأندية خالد الشهري ،أن البرامج تستهدف مرتادي و مرتادات الأندية ،وتقام في بيئة جاذبة يشرف عليها متخصصون ومتخصصات ،وتهدف إلى إثراء خبراتهم وتنمية مهارتهم ، وبما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ، ووزارة التعليم في خلق بيئة تعليمية وترفيهية متميزة ، والإسهام في توثيق الشراكة التفاعلية مع مؤسسات المجتمع المدني ،تماشيا مع برمج جودة الحياة .


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