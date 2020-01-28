سبب اختيار اللون الأخضر لمركبات الأجرة الجديدة والكشف عن علامة فارقة عليها

علي القحطاني(صدى):

كشف مسؤول بالهيئة العامة للنقل عن سبب اختيار اللون الأخضر في مركبات الأجرة العامة بالمملكة والذي سيعمم على المركبات بجميع المطارات العام العالي .

وأكد أن اختيار اللون الأخضر جاء بهدف ترسيخ الهوية الوطنية إذ أنه يمثل علم الوطن ، على غرار التاكسي الأصفر في نيويورك .

كما كشف أن وزارة النقل والهيئة ستعتمدان مصطلح الـ Green car ، لتكون علامة فارقة لدى جميع سكان المملكة وزوارها .

وأشار إلى أن المجال مفتوح أمام المستثمرين للإستثمار الداخلي والخارجي في نشاط الأجرة الجديدة بدءً من الأسبوع المقبل ، على أن تخضع السعودة لإختصاصات وزارة العمل .