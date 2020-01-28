سبب اختيار اللون الأخضر لمركبات الأجرة الجديدة والكشف عن علامة فارقة عليها
كشف مسؤول بالهيئة العامة للنقل عن سبب اختيار اللون الأخضر في مركبات الأجرة العامة بالمملكة والذي سيعمم على المركبات بجميع المطارات العام العالي .
وأكد أن اختيار اللون الأخضر جاء بهدف ترسيخ الهوية الوطنية إذ أنه يمثل علم الوطن ، على غرار التاكسي الأصفر في نيويورك .
كما كشف أن وزارة النقل والهيئة ستعتمدان مصطلح الـ Green car ، لتكون علامة فارقة لدى جميع سكان المملكة وزوارها .
وأشار إلى أن المجال مفتوح أمام المستثمرين للإستثمار الداخلي والخارجي في نشاط الأجرة الجديدة بدءً من الأسبوع المقبل ، على أن تخضع السعودة لإختصاصات وزارة العمل .
كلام مليان[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 6 ساعات
عليكم شطحات 🐸 🐸 🐸
استغفرالله[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههه حلوه الدنيا مخضرة
سالم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
على غرار التاكسي الاصفر في نيويورك
علم امريكا مافيه لون اصفر
505[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 4 ساعات
شكلهم يشجعون الطحالب
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 3 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
fares[ عدد التعليقات: 1392 ] نشر منذ 3 ساعات
شكلها جميل جدا
رائد[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 3 ساعات
كان أفضل لو لون السيارة أسود والشعارات بلون الذهبي