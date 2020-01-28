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  3. لأول مرة.. وزير العدل يوجه بتعيين امرأة في منصب قيادي بصندوق النفقة

لأول مرة.. وزير العدل يوجه بتعيين امرأة في منصب قيادي بصندوق النفقة

لأول مرة.. وزير العدل يوجه بتعيين امرأة في منصب قيادي بصندوق النفقة
نايف السالم(صدى):

لأول مرة بالمملكة ، وجه وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ،بتعيين “شروق بنت محمد الجدعان ” بمنصب قيادي بالصندوق كنائب للمدير العام لشؤون النفقة .

ويأتي القرار كدفعة قوية للمرأة السعودية على إرتياد الوظائف القيادية في الدولة متى توفرت بها الكفاءة والقدرات العلمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

من جانبها أعربت “الجدعان ” عن شكرها وامتنانها لوزير العدل وحكومة المملكة التي تولي اهتمام كبير بإتاحة الفرصة للمرأة .

الجدير بالذكر أن صندوق النفقة يهدف إلى صرف النفقة المستحقة للمستفيدين بلا تأخير ، واختصار الوقت اللازم لعلاج المشاكل المتعلقة بها واستكمال الطلبات .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 37 دقيقة

دخلوا القضاء
روحنا اسفل الوادي

[ عدد التعليقات: 2580 ] نشر منذ 16 دقيقة

شئ رائع وجميل لكن عاد ياليت يكون فيه عمل جاد ومراعاة لظروف النساء الأرامل و المطلقات.

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