لأول مرة.. وزير العدل يوجه بتعيين امرأة في منصب قيادي بصندوق النفقة

نايف السالم(صدى):

لأول مرة بالمملكة ، وجه وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ،بتعيين “شروق بنت محمد الجدعان ” بمنصب قيادي بالصندوق كنائب للمدير العام لشؤون النفقة .

ويأتي القرار كدفعة قوية للمرأة السعودية على إرتياد الوظائف القيادية في الدولة متى توفرت بها الكفاءة والقدرات العلمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

من جانبها أعربت “الجدعان ” عن شكرها وامتنانها لوزير العدل وحكومة المملكة التي تولي اهتمام كبير بإتاحة الفرصة للمرأة .

الجدير بالذكر أن صندوق النفقة يهدف إلى صرف النفقة المستحقة للمستفيدين بلا تأخير ، واختصار الوقت اللازم لعلاج المشاكل المتعلقة بها واستكمال الطلبات .