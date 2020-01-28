لأول مرة.. وزير العدل يوجه بتعيين امرأة في منصب قيادي بصندوق النفقة
لأول مرة بالمملكة ، وجه وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ،بتعيين “شروق بنت محمد الجدعان ” بمنصب قيادي بالصندوق كنائب للمدير العام لشؤون النفقة .
ويأتي القرار كدفعة قوية للمرأة السعودية على إرتياد الوظائف القيادية في الدولة متى توفرت بها الكفاءة والقدرات العلمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 .
من جانبها أعربت “الجدعان ” عن شكرها وامتنانها لوزير العدل وحكومة المملكة التي تولي اهتمام كبير بإتاحة الفرصة للمرأة .
الجدير بالذكر أن صندوق النفقة يهدف إلى صرف النفقة المستحقة للمستفيدين بلا تأخير ، واختصار الوقت اللازم لعلاج المشاكل المتعلقة بها واستكمال الطلبات .
لللل[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 37 دقيقة
دخلوا القضاء
روحنا اسفل الوادي
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2580 ] نشر منذ 16 دقيقة
شئ رائع وجميل لكن عاد ياليت يكون فيه عمل جاد ومراعاة لظروف النساء الأرامل و المطلقات.