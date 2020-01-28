شاب يتسلل لغرفة فتاة قاصر ويضاجعها بالإكراه

خالد الظفيري(صدى):

أوقفت الجهات الأمنية في الكويت شاب ضبط من قبل رجال المباحث على خلفية اتهامه بالدخول الى منزل مواطن دون اذنه والشروع في الاعتداء على ابنته القاصر.

وقال والد الفتاة في التفاصيل، إنه شعر بحركة غريبة داخل غرفة ابنته؛ ما دعاه لطلب الشرطة، ليفاجئ بعد الدخول لغرفة أبنته، بشخص يعتدي عليها .

وأشار في التحقيقات أن ابنته تعرّضت لهتك العرض بالإكراه من قبل الجاني، وبالاستماع إلى إفادة الفتاة ذكرت أن الشاب قام بمواقعتها بالإكراه، كما سبق أن ارتكب التصرف ذاته إذ قام بإرغامها على الخضوع لرغباته.

وجرى إحالة المتهم لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه، وكشف كيفية تسلله إلى بيت المبلّغ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، بعد تسجيل القضية هتك عرض بالإكراه.