‎أكثر من 14300 مستفيد من خدمات مستشفى جديدة عرعر

فاطمه الرويلي(صدى):

‎قدم مستشفى جديدة عرعر خدماته لأكثر من 14300 مستفيد، وذلك لعام 2019م، حيث بلغ عدد مراجعي الطوارئ 10911 مراجع، وأكثر من 3300 مراجع للعيادات الخارجية، كما تم تنويم 284 مريضاً، وإجراء 372 عملية صغرى طارئة، وصرف 13206 وصفات طبية، كما تم عمل 4988 فحصاً مخبرياً، فيما بلغ عدد زيارات مرضى الطب المنزلي 96 زيارةً خلال الفترة نفسها.

‎يذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة مركز للقلب، 3 مراكز للسكري، 3 مراكز للكلى، 3 مراكز للأسنان، إضافةً إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، تتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48مركزاً للرعاية الصحية الأولية .