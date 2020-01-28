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أمير الرياض يوجه بترقية المجموعة الأولى من موظفي الإمارة 1441هـ

أمير الرياض يوجه بترقية المجموعة الأولى من موظفي الإمارة 1441هـ
سعيد العجل(صدى):

إمتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض – حفظه الله – ، واهتماماً منه بالرفع من مستوى الأداء كماً ونوعاً. فقد صدر توجيه سموه الكريم – حفظه الله – بترقية (281) مئتان وواحد وثمانون موظفاً وهي الدفعة الأولى لهذا العام 1441هـ من موظفي الإمارة وجميع المحافظات والمراكز التابعة لها على النحو التالي :

1/ ترقية ( 6 ) موظفاً من المرتبة التاسعة إلى العاشرة.

2/ ترقية ( 12 ) موظفاً من المرتبة الثامنة إلى التاسعة.

3/ ترقية ( 63 ) موظفاً من المرتبة السابعة إلى الثامنة.

4/ ترقية ( 138 ) موظفاً من المرتبة السادسة إلى السابعة.

5/ ترقية ( 62 ) موظفاً من المرتبة الخامسة إلى السادسة.

وقد بارك سمو أمير منطقة الرياض و سمو نائبه – حفظهما الله – للجميع هذه الترقيات ، متطلعين لبذل المزيد من الجهد والحرص في العمل ، وأن تكون هذه الترقيات حافزاً لهم لأداء المهام المناطة بهم بكل إخلاص وأمانة.


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