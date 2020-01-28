أخطاء شائعة تسبب مرض السكر للأطفال ونصائح هامة للوقاية
يعتبر مرض السكر من الأمراض الشائعة والتي لا تقتصر فقط على كبار السن وإنما تصيب الأطفال والشباب وخاصةً من النوع الثاني .
ورغم أن أغلب مسببات المرض العوامل الوراثية إلا أن هناك عادات أخرى خاطئة تزيد من فرص الإصابة به ، وهي كالتالي :
1- عدم ممارسة التمارين الرياضية .
2- الإفراط في تناول الحلوى .
3- الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة .
ويؤكد الأطباء على أهمية تقسيم الوجبات لطفلك على 5 وجبات حتى لا يُصاب بتخمة ، ولضمان التمثيل الغذائي الجيد ، بالإضافة للتقليل من الحلوى والإهتمام بوجبة الإفطار بشكل خاص مع زيادة الخضراوات والفاكهة .
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