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«الشورى» يوافق على تعديلات «الإجراءات الجزائية» ويقترح استحداث قوات للأمن البيئي

«الشورى» يوافق على تعديلات «الإجراءات الجزائية» ويقترح استحداث قوات للأمن البيئي
نايف السالم(صدى):

أقر مجلس الشورى تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية خلال جلسته المنعقدة أمس الإثنين .

كما ناقش “الشورى ” عدد من القضايا ، كان أبرزها مشروع نظام البيئة الجديد ، والذي تضمن عدد من الإقتراحات لتنظيم قطاع البيئة .

وأيًد “الشورى” اقتراح بإستحداث قوات خاصة للأمن البيئي تابعة لوزارة الداخلية لإنفاذ الأنظمة بالتعاون مع الجهات المختصة .

كما طالب الشورى بوجود آلية نظامية لمشاركة الجهات الحكومية والتطوعية في حماية البيئة ، وصندوق للإنفاق على المشروعات من تحصيلات الغرامات البيئية .


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