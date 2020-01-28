«الشورى» يوافق على تعديلات «الإجراءات الجزائية» ويقترح استحداث قوات للأمن البيئي

نايف السالم(صدى):

أقر مجلس الشورى تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية خلال جلسته المنعقدة أمس الإثنين .

كما ناقش “الشورى ” عدد من القضايا ، كان أبرزها مشروع نظام البيئة الجديد ، والذي تضمن عدد من الإقتراحات لتنظيم قطاع البيئة .

وأيًد “الشورى” اقتراح بإستحداث قوات خاصة للأمن البيئي تابعة لوزارة الداخلية لإنفاذ الأنظمة بالتعاون مع الجهات المختصة .

كما طالب الشورى بوجود آلية نظامية لمشاركة الجهات الحكومية والتطوعية في حماية البيئة ، وصندوق للإنفاق على المشروعات من تحصيلات الغرامات البيئية .