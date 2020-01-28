إعلامى يهاجم أحلام بعد تعليقاتها على قضية «مريم حسين»

أميرة خالد(صدى):

وجه الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي، انتقادات للفنانة أحلام، بشأن التعليقات التى كتبتهاالفنانة حول قضية مريم حسين.

وتسأل الإعلامى، من خلال مقاطع فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، عما تعرفه أحلام بشأن ما فعلته مريم حسن، مؤكدًا أن أحلام تعاطفت مع “مريم حسين” دون أن تعى جيدًا ملابسات قضيتها.

وأكد الإعلامى أن مريم حسين تطاولت عليه أكثر من مرة ، كما تطاولت علي بلاده التى لا يجوز لأحد التدخل فى شؤونها.

يذكر أن أحلام أبدت استيائها من الحكم الذى صدر بحق الفنانة مريم حسين، والذى يقضى بإبعادها نهائيًا من الإمارات، وحبسها لمدة شهر.

وكتبت أحلام على حسابها الرسمى بموقع تويتر:حرام بنت تتسجن وعندها طفلة، إحنا ياما تأذينا بس ليه وصل الأمر إلى السجن، الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله”.

وأضافت فى تغريدة أخرى: “أخذت عهد على نفسي إني ما أتدخل في أي شيء وهاذي الإنسانة (تقصد مريم) لا تربطني بها معرفة، إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع إنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين إيديها خلك أكبر.