وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى القوات المسلحة في الجنوب

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة عن توافر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمجال التمريض في مستشفى القوات المسلحة في الجنوب.

وبلغ عدد الوظائف المعلن عنها 21 وظيفة بمسمى “ممرض، ممرضة”، حيث اشترط علي المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصل على درجة الباكالوريوس فى تخصص التمريض، وحاصل على تسجيل وترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة لتوافر خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال التمريض.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح الآن من خلال الروابط التالية : هنا .. هنا