الذهب يتراجع مع تبديد ارتفاع الدولار لأثر المخاوف بشأن «كورونا»

وكالات(صدى):

توقفت موجة ارتفاع لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ طغى ارتفاع الدولار على المخاوف المتزايدة بشأن فيروس كورونا جديد والتي غذت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 04:56 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1579.38 دولار للأوقية ، بعد أن بلغ ذروة ثلاثة أسابيع أمس الاثنين. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1578.10 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب في الجلسات الأربع الفائتة في الوقت الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا في هزة بالأسواق المالية ودفع السلطات لفرض قيود على السفر وتمديد عطلة العام القمري الجديد.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إن تنامي المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد يدعم الذهب عن مستوى 1580 دولارا للأوقية.