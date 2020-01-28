التقاعد: صرف 81.7 مليار ريال خلال عام 2019

الرياض(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي الاستحقاقات المصروفة وبدل غلاء المعيشة بلغت 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م بزيادة 1.63% عما صرف خلال عام 2018م.

وأفادت “التقاعد” أن إجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين بنهاية عام 2019م بلغ 1.217.257 متقاعداً ومستفيداً.

وبينت أن عدد المتقاعدين (الذكور والإناث) خلال عام 2019م بلغ 42.545 متقاعداً بزيادة 5.4% عن عام 2018م، يمثل المتقاعدين العسكريين 55%، فيما يمثل المتقاعدين المدنيين 45%.

وأشارت “التقاعد” إلى أن المتقاعدات خلال عام 2019م يمثلن 15.8% من إجمالي عدد المتقاعدين، فيما بلغ عدد المستفيدين خلال عام 2019م 34.589 مستفيداً بزيادة 6% عن عام 2018م.