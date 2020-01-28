  • الثلاثاء 28

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. «الضمان الصحي» يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

«الضمان الصحي» يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

«الضمان الصحي» يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : “كبير محللي التخطيط الاستراتيجي ”

الشروط :

1-أن يكون المتقدم من المواطنين .
2-بكالوريوس إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
3- خبرة التي لا تقل عن 6 أعوام.
4-خبرة بالتخطيط الاستراتيجي.
5- خبرة بقطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي، أو الجهات الرقابية.
6-يفضل شهادة الدبلوم بالتأمين الصحي.
7- شهادة مهنية تخصصية بمجال تحليل البيانات.
8 – اللغة الإنجليزية ولا يشترط إجاتها بشكل تام .
وحول موعد التقديم ، أوضح أنه متاح الآن ومستمر حتى الاكتفاء بالأعداد المتقدمة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *