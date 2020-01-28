«الضمان الصحي» يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : “كبير محللي التخطيط الاستراتيجي ”
الشروط :
1-أن يكون المتقدم من المواطنين .
2-بكالوريوس إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
3- خبرة التي لا تقل عن 6 أعوام.
4-خبرة بالتخطيط الاستراتيجي.
5- خبرة بقطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي، أو الجهات الرقابية.
6-يفضل شهادة الدبلوم بالتأمين الصحي.
7- شهادة مهنية تخصصية بمجال تحليل البيانات.
8 – اللغة الإنجليزية ولا يشترط إجاتها بشكل تام .
وحول موعد التقديم ، أوضح أنه متاح الآن ومستمر حتى الاكتفاء بالأعداد المتقدمة.
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