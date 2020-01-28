«الضمان الصحي» يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : “كبير محللي التخطيط الاستراتيجي ”

الشروط :

1-أن يكون المتقدم من المواطنين .

2-بكالوريوس إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

3- خبرة التي لا تقل عن 6 أعوام.

4-خبرة بالتخطيط الاستراتيجي.

5- خبرة بقطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي، أو الجهات الرقابية.

6-يفضل شهادة الدبلوم بالتأمين الصحي.

7- شهادة مهنية تخصصية بمجال تحليل البيانات.

8 – اللغة الإنجليزية ولا يشترط إجاتها بشكل تام .

وحول موعد التقديم ، أوضح أنه متاح الآن ومستمر حتى الاكتفاء بالأعداد المتقدمة.